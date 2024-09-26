İslam İnkılabı Lideri'nin Kutsal Savunma Haftası ve Lale Misafirliği Günü vesilesiyle yayımladığı mesaj

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hameney, Kutsal Savunma Haftası ve "Lale Ziyafeti" Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, yüce şehitlerin anılmasının İran milletinin ilerleyişinde sağlıklı bir yol izlenmesinin ve devrim yönünden sapmamanın garantisi olduğunu vurguladı.

Bu mesaj, ülke genelindeki şehit mezarlarında düzenlenen temizlik, koku saçma ve çiçek sunma törenlerinde "Lale Ziyafeti" adı altında Tahran Beheşt-i Zehra Şehitliği'nde, Veli-i Fakih Temsilcisi

Hüccetü'l-İslam Musevi Mukaddem tarafından okundu.

Bismillahirrahmanirrahim

“Kutsal Savunma Haftası”, yüksek makam sahibi şehitlerimizin hatırasıyla ülkenin atmosferini aydınlatmak için değerli bir fırsattır. Bu aziz hatıra, İran milletinin yolunda sağlıklı bir ilerlemenin ve devrim yönünden sapmamanın garantisidir ve bunun kıymeti bilinmelidir. Gündelik yaşamın gafletleri ve meşguliyetleri her zaman bizimle olacaktır; bu doğal sonuçların bizi o aydınlık ve saflık kaynağından uzaklaştırmasına izin verilmemelidir. Bilge ve kudret sahibi Allah'ın yardımına sığınıyoruz.

Seyyid Ali Hameney

26 Eylül 2024