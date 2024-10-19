Direniş güçlerinden Cibaliye'de Siyonist ordu ile sıcak çatışma

Hamas'ın askeri kanadı Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları bir açıklama yaparak, savaşçılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cebaliye'de Siyonist rejim ordusuna ait bir Merkava tankı ile bir D9 askeri buldozeri, tandem roketi ve Şavaz patlayıcı tuzak ile hedef aldığını duyurdu.

El-Kassam Tugayları ayrıca, Cebaliye'de bir Siyonist rejim piyade birliğinin geçiş yoluna yerleştirilen bombanın patlatılmasının ardından çıkan yakın çatışmada ağır kayıplar verdirdiğini bildirdi.

Aynı zamanda, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Cebaliye'de Siyonist rejim ordusuna ait bir Merkava tankını yola yerleştirilen bir bombayla imha ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak, Siyonist medya Cebaliye'de bir zırhlı personel taşıyıcısının imha edilmesi sonucu rejim askerlerinin ciddi bir olay yaşadığını duyurdu. Bu medya raporlarına göre, birkaç subay ve asker ağır şekilde yaralanmış olup, durumları kritik olarak bildirilmekte.