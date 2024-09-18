İsrail ordusu 4 askerin daha öldüğünü doğruladı/ölü sayısı 714 kişiye ulaştı

El Cezire'nin haberine göre İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Salı akşamı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde kurulan pusuda bu rejime ait biri subay olmak üzere dört askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Siyonist rejim ordusunun açıklamasında, ölenlerden birinin Gafati tugayına bağlı "Şakid" taburundaki bölüklerden birinin komutan yardımcısı olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, bu dört askerin ölümüyle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana orduda ölenlerin sayısının 714 kişiye ulaştığını bildirdi.

Bu açıklamanın bir başka bölümünde Gazze'nin güneyinde bir binanın bombalanması sırasında İsrail rejimin ordusuna bağlı 1 subayın da aralarında bulunduğu 5 askerin yaralandığı belirtiliyor.

Refah'taki çatışmalarda 2 Siyonist asker de yaralandı.

Haber kaynakları Salı günü, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Şehit İzzeddin El Kassam tugaylarının kurduğu pusuda 4 Siyonist askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Siyonist Ordunun 401'inci Tümeni, bu ölü askerlerin naaşlarını 1948'de işgal altındaki topraklara taşıdı.

Bu arada İsrail Knesset'inin (Parlamento) Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu'nun bir üyesi son sıralarda ordunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin sonuçsuz olduğu itirafında bulundu.