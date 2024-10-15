El-Aksa savaşçıları Siyonist askerleri hedef aldı/ Bir merkava tankı daha imha edildi

El-Aksa Şehitleri Tugayı, Fetih Hareketi'nin askeri kanadı olarak yaptığı açıklamada, bu tugayın savaşçılarının, Cebaliye kampının doğusunda kentsel yönetimde konuşlanmış Siyonist rejim ordusunun askerleri ve askeri araçlarının bulunduğu noktaları havan toplarıyla bombaladığını duyurdu.

Ayrıca, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı olan Şehit Ömer el-Kasım Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ın doğusunda bulunan Selam bölgesinde, Siyonist rejim ordusuna ait bir Merkava tankını imha etmeyi başardıklarını belirtti. Bu tankın imhası sonucu tank mürettebatı ölü ve yaralı olarak ele geçirildi.

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları da açıklamasında, Gazze Şeridi’nin güneyinde Refah’ın doğusundaki El-Rayan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlatılmasıyla, Siyonist rejimin özel kuvvetlerine bağlı birkaç askerin yaralandığını ve bazılarının da öldürüldüğünü bildirdi.