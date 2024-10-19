19 Eki 2024 10:24
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News ID: 85632149
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İslam Devrimi Lideri: Direniş cephesi, Sinvar’ın şehadetiyle durmayacak / Hamas yaşıyor

19 Eki 2024 10:24
News ID: 85632149
İslam Devrimi Lideri: Direniş cephesi, Sinvar’ın şehadetiyle durmayacak / Hamas yaşıyor

Tahran, İRNA - İslam Devrimi Lideri, Müslüman milletlere ve bölgenin cesur gençlerine hitaben yayınladığı mesajda kahraman mücahit, komutan Yahya Sinvar’ı öveeken "Direniş Cephesi, daha önce önde gelen şehitleriyle nasıl ilerlemesinden geri kalmadıysa, Sinvar’ın şehadetiyle de Allah'ın izniyle en küçük bir duraksama yaşamayacaktır. Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecektir." dedi.

Ayetullah Hamaney’in mesajının tam metni:

Bismillahirrahmanirrahim

Müslüman milletler! Bölgenin cesur gençleri!

Kahraman mücahit, komutan Yahya Sinvar şehit arkadaşlarına katıldı. O, direnişin ve cihadın parlak bir simasıydı; zalim ve işgalci düşmana karşı çelikten bir iradeyle durdu; bilgelik ve cesaretle onlara ağır bir darbe indirdi. 7 Ekim’de bu bölgenin tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı ve ardından şeref ve onurla şehitlerin mertebesine yükseldi.

Onun gibi ömrünü işgalci ve zalim düşmanla mücadeleyle geçiren birinin sonu, şehadetten başka bir şey olamazdı. Elbette ki onun kaybı direniş cephesi için acı verici, ancak bu cephe, Şeyh Ahmed Yasin, Fethi Şikaki, Rantisi ve İsmail Haniye gibi önderlerin şehadetiyle durmadı; Sinvar’ın şehadetiyle de en ufak bir duraksama yaşamayacaktır, Allah’ın izniyle. Hamas yaşıyor ve yaşayacaktır.

Her zaman olduğu gibi samimi mücahitlerin ve savaşçıların yanında olacağız, Allah’ın yardımı ve inayetiyle.

Kardeşimiz Yahya Sinvar’ın şehadetini ailesine, silah arkadaşlarına ve Allah yolunda cihat eden tüm gönüllülerine tebrik eder, kaybından dolayı başsağlığı dilerim.

Ve’s-Selamun Ala İbadillah’is-Salihin

Seyyid Ali Hamaney

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