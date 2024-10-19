19 Eki 2024 12:02
Journalist ID: 5446
News ID: 85632341
T T
0 Persons

Ekler

Siyonistlerin, İki Ürdünlünün başarılı şehadet operasyonu karşısındaki şoku

19 Eki 2024 12:02
News ID: 85632341
Siyonistlerin, İki Ürdünlünün başarılı şehadet operasyonu karşısındaki şoku

Tahran, İRNA - Ürdünlü iki genç tarafından işgal altındaki Filistin ile Ürdün sınırında gerçekleştirilen ve iki Siyonist askerin yaralandığı operasyon, El-Ağvar bölgesini yeniden dikkatlerin odağına getirdi ve Siyonistleri bu sızma ve saldırı konusunda büyük bir şoka uğrattı.

Ray el-Yevm'in haberine göre, iki Ürdünlü gencin Ürdün ile işgal altındaki Filistin sınırında, Lut Gölü yakınlarında Siyonistlere karşı gerçekleştirdiği şehadet operasyonu, Filistinliler lehine dengeleri bir kez daha değiştirdi. Bir öğretmen ve bir mühendisin gerçekleştirdiği bu saldırıdan önce, sesli ve görüntülü bir vasiyet bıraktıkları belirtildi.

Operasyonun ayrıntıları henüz belirsizliğini korurken, İsrail rejimi bu başarılı saldırı karşısında şaşkına döndü. İki şehit, bu saldırının amacını Gazze’deki katliamların intikamı olarak açıkladı.

Ray el-Yevm, Amer Kavas ve Hüsam Ebu Gazale adındaki iki Ürdünlünün cuma sabahı gerçekleştirdiği bu şehadet operasyonunun, Hamas Direniş Hareketi’nin siyasi ofis başkanı Yahya Sinvar’ın şehadetine denk geldiğini ve bölgedeki durumu özellikle Ürdün ile İsrail arasında El-Ağvar’da değiştirdiğini bildirdi.

Haberde, bu operasyonun öneminin, saldırıyı gerçekleştiren iki Ürdünlünün biri öğretmen, diğeri mühendis olmasından kaynaklandığına dikkat çekildi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamanın, İsrail rejimi medyasında bu iki kişinin geçmişine dair yayımlanan haberleri yalanladığı belirtildi. Saldırı sonucunda iki Siyonist askerin yaralandığı ve operasyonu düzenleyen iki kişinin şehit olduğu ayrıntıları, İsrail işgalcileri tarafından sansürlendi.

Ray El-Yevm, bu olayın El-Ağvar bölgesini yeniden gündeme getirdiğini ve İsrail’in işlediği bir dizi suçtan dolayı Ürdün halkının büyük bir öfke içinde olduğunu vurguladı. Cuma günü haber kaynakları, Lut Gölü yakınlarında gerçekleştirilen bu anti-Siyonist operasyonda işgal altındaki topraklarda iki Siyonist askerin hedef alındığını bildirdi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .