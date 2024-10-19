Siyonistlerin, İki Ürdünlünün başarılı şehadet operasyonu karşısındaki şoku

Ray el-Yevm'in haberine göre, iki Ürdünlü gencin Ürdün ile işgal altındaki Filistin sınırında, Lut Gölü yakınlarında Siyonistlere karşı gerçekleştirdiği şehadet operasyonu, Filistinliler lehine dengeleri bir kez daha değiştirdi. Bir öğretmen ve bir mühendisin gerçekleştirdiği bu saldırıdan önce, sesli ve görüntülü bir vasiyet bıraktıkları belirtildi.

Operasyonun ayrıntıları henüz belirsizliğini korurken, İsrail rejimi bu başarılı saldırı karşısında şaşkına döndü. İki şehit, bu saldırının amacını Gazze’deki katliamların intikamı olarak açıkladı.

Ray el-Yevm, Amer Kavas ve Hüsam Ebu Gazale adındaki iki Ürdünlünün cuma sabahı gerçekleştirdiği bu şehadet operasyonunun, Hamas Direniş Hareketi’nin siyasi ofis başkanı Yahya Sinvar’ın şehadetine denk geldiğini ve bölgedeki durumu özellikle Ürdün ile İsrail arasında El-Ağvar’da değiştirdiğini bildirdi.

Haberde, bu operasyonun öneminin, saldırıyı gerçekleştiren iki Ürdünlünün biri öğretmen, diğeri mühendis olmasından kaynaklandığına dikkat çekildi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamanın, İsrail rejimi medyasında bu iki kişinin geçmişine dair yayımlanan haberleri yalanladığı belirtildi. Saldırı sonucunda iki Siyonist askerin yaralandığı ve operasyonu düzenleyen iki kişinin şehit olduğu ayrıntıları, İsrail işgalcileri tarafından sansürlendi.

Ray El-Yevm, bu olayın El-Ağvar bölgesini yeniden gündeme getirdiğini ve İsrail’in işlediği bir dizi suçtan dolayı Ürdün halkının büyük bir öfke içinde olduğunu vurguladı. Cuma günü haber kaynakları, Lut Gölü yakınlarında gerçekleştirilen bu anti-Siyonist operasyonda işgal altındaki topraklarda iki Siyonist askerin hedef alındığını bildirdi.