18 Eki 2024 10:36
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İran'ın BM Temsilciliği: Sinvar'ın şehadeti Filistinli gençlere ve çocuklara örnek olacak

18 Eki 2024 10:36
News ID: 85631332
İran'ın BM Temsilciliği: Sinvar'ın şehadeti Filistinli gençlere ve çocuklara örnek olacak

Tahran, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilciliği sanal ortamda paylaştığı bir mesajda "Müslümanlar Şehit Sinvar'ı savaş üniformasıyla, saklanmak yerine, sahanın ortasında düşmana karşı gördüklerinde direniş ruhu güçlenecektir." ifadesine yer verdi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği Perşembe gecesi yerel saatle X sosyal medya hesabında "Amerikan güçleri Saddam Hüseyin'i o perişan haliyle yer altındaki bir delikten çıkardığında, elinde silah olmasına rağmen öldürülmemek için yalvardı. Saddam'ı direniş modeli olarak görenler hayal kırıklığına uğradılar. Ancak Müslümanlar Şehit Sinvar'ı savaş üniformasıyla saklanmak yerine sahanın ortasında düşmana karşı gördüklerinde direniş ruhu güçlenecektir." ifadesine vurgu yaptı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği mesajın devamında ayrıca "O (Sinvar) Filistin'in kurtuluşu yolunda yoluna devam edecek gençlere ve çocuklara örnek olacak. İşgalcilik ve saldırganlığın olduğu sürece direniş canlıdır çünkü şehit yaşıyor ve ilham veriyor." ifadesinin de altını çizdi.

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