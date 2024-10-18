İran'ın BM Daimi Temsilciliği Perşembe gecesi yerel saatle X sosyal medya hesabında "Amerikan güçleri Saddam Hüseyin'i o perişan haliyle yer altındaki bir delikten çıkardığında, elinde silah olmasına rağmen öldürülmemek için yalvardı. Saddam'ı direniş modeli olarak görenler hayal kırıklığına uğradılar. Ancak Müslümanlar Şehit Sinvar'ı savaş üniformasıyla saklanmak yerine sahanın ortasında düşmana karşı gördüklerinde direniş ruhu güçlenecektir." ifadesine vurgu yaptı.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği mesajın devamında ayrıca "O (Sinvar) Filistin'in kurtuluşu yolunda yoluna devam edecek gençlere ve çocuklara örnek olacak. İşgalcilik ve saldırganlığın olduğu sürece direniş canlıdır çünkü şehit yaşıyor ve ilham veriyor." ifadesinin de altını çizdi.
İran'ın BM Temsilciliği: Sinvar'ın şehadeti Filistinli gençlere ve çocuklara örnek olacak
Tahran, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilciliği sanal ortamda paylaştığı bir mesajda "Müslümanlar Şehit Sinvar'ı savaş üniformasıyla, saklanmak yerine, sahanın ortasında düşmana karşı gördüklerinde direniş ruhu güçlenecektir." ifadesine yer verdi.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği Perşembe gecesi yerel saatle X sosyal medya hesabında "Amerikan güçleri Saddam Hüseyin'i o perişan haliyle yer altındaki bir delikten çıkardığında, elinde silah olmasına rağmen öldürülmemek için yalvardı. Saddam'ı direniş modeli olarak görenler hayal kırıklığına uğradılar. Ancak Müslümanlar Şehit Sinvar'ı savaş üniformasıyla saklanmak yerine sahanın ortasında düşmana karşı gördüklerinde direniş ruhu güçlenecektir." ifadesine vurgu yaptı.
İlgili haberler
-
İran BM Temsilciliği: Bir sonraki yanıt daha da yıkıcı olacaktır
New York, İRNA- İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği: Eğer İsrail rejimi yeni bir…
-
İran'ın BM'deki temsilciliğinden balistik füze iddialarına yanıt
New York, İRNA - İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilciliği, Rusya'ya balistik füze…
-
İran: ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddiası asılsızdır
New York, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Tahran'ın…
yorumunuz