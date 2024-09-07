İran'ın BM'deki temsilciliğinden balistik füze iddialarına yanıt

İran'ın BM Temsilciliği, Rusya'ya balistik füze gönderildiği yönündeki iddialarla ilgili yerel saatle Cuma günü yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki çatışmaya dair tutumunda hiçbir değişiklik yoktur. İran, çatışan taraflara askeri yardım göndermeyi, insan kayıplarını ve altyapıya verilen zararları artıracağı, aynı zamanda ateşkes müzakerelerinden uzaklaştıracağı için gayriinsani olarak görmektedir. Bu nedenle İran, böyle bir eylemde bulunmadığı gibi, diğer ülkeleri de çatışan taraflara silah göndermemeye çağırmaktadır." dedi.

Daha önce de, İran'ın BM Büyükelçisi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın İran'ın Ukrayna çatışmasındaki rolüyle ilgili "temelsiz ve yanıltıcı" suçlamalarını reddetmişti. Büyükelçi, "ABD ve müttefikleri, özellikle ABD tarafından gönderilen ileri düzey Batı silahlarının Ukrayna'daki savaşı uzattığı ve sivillere ve sivil altyapıya zarar verdiği gerçeğini inkâr edemez." ifadelerini kullandı.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Çarşamba günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı bir mektupta, İran'ın Rusya'ya silah satışı, ihracatı veya transferi iddialarının tamamen temelsiz olduğunu ve kesin bir şekilde reddedildiğini belirtti. Ayrıca İran’ın uluslararası insancıl hukuka bağlılığının sarsılmaz olduğunu vurguladı.

İran’ın BM’deki üst düzey diplomatı "ABD'nin iddiasının aksine, aslında bölgedeki ve dünyadaki terörizmin ana destekçisi İran değil, ABD'dir. ABD, dünyanın en tehlikeli terörist rejimi olan İsrail rejiminin en büyük destekçisidir." ifadelerini kullandı.