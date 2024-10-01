1 Eki 2024 21:59
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News ID: 85614707
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İran BM Temsilciliği: Bir sonraki yanıt daha da yıkıcı olacaktır

1 Eki 2024 21:59
News ID: 85614707
İran BM Temsilciliği: Bir sonraki yanıt daha da yıkıcı olacaktır

New York, İRNA- İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği: Eğer İsrail rejimi yeni bir kötülük yaparsa, bir sonraki yanıt yıkıcı olacaktır.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilciliği,  yaptığı açıklamada, İsrail'in terörist eylemlerine yanıt olarak, İran’ın hukuki, mantıklı ve meşru bir karşılık verdiğini belirtti. Bu yanıtın, İran vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef alan saldırılara ve İran’ın ulusal egemenliğine yönelik ihlallere karşı yapıldığını vurguladı.

Temsilcilik ayrıca, İsrail rejiminin olası bir askeri tepkisi veya yeni bir saldırganlık durumunda, bir sonraki karşılığın yıkıcı olacağını belirtti ve bölge ülkeleri ile İsrail’in destekçilerine bu rejimden uzak durmaları çağrısında bulundu.

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