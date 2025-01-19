Filistinli gruplarından İran’a Teşekkür ve Filistin ulusal birliğinin korunmasına vurgu

Filistinli gruplar ve partiler, İslami Direniş Hareketi (Hamas) tarafından, ateşkes anlaşmasının uygulanması ve İsrail işgal rejimi ile esir değişimi konularını görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Hamas Siyasi Konseyi Başkanı, Aksa Tufanı Operasyonu’nu ve İsrail rejiminin mazlum Gazze halkına yönelik soykırım savaşını, Filistin davası açısından büyük bir dönüm noktası olarak nitelendirdi

“Aksa Tufanı ve İsrail rejiminin Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşı, bizi Filistin davasını tehdit eden tehlikelere karşı birlik olmaya yönlendirmeli. Bu toplantı, Filistin ulusal birliği konusunda kapsamlı bir mesajdır.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılanlar, Gazze halkına yönelik İsrail rejiminin saldırılarına cesurca karşı koyan Filistin direniş gruplarının tüm askeri kanatlarına teşekkür etti.

Ayrıca, Filistin halkını destekleyen tüm direniş cephelerine, özellikle İran, Lübnan, Yemen ve Irak’a, Arap ve İslam ülkelerinin halklarına ve Gazze halkına destek veren ve onlara yardım eden tüm özgürlük yanlılarına teşekkür edildi.