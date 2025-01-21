Bolu Kartalkaya'dali otelde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin bulunduğu otelde çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirdi. 51 kişi de yaralandı.

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Ayrıca ahşap otelin çökme tehlikesi olduğu da belirtildi. Yangının sabaha karşı birçok insanı uykusunda yakalamış olması ve şiddetli şekilde yayılması nedeniyle can kaybının artmasından da endişe ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak "Olayın aydınlatılması sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı.

"İlk ihbar 03.27'de alındı. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulunan Bakan Yerlikaya "Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Yangınla ilgili iki mülkiyebaş müfettişi görevlendirildi." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı.

Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti.