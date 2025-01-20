Tümgeneral Bakıri: Gazze gelişmeleri Siyonistler için felaket, İslam için yükseliş oldu

Tümgeneral Muhammed Bakıri, İslamabad'daki İran Büyükelçiliği'nde ülke yetkilileri ve çalışanlarıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, son 15 ayın bölge, İslam dünyası ve büyük direniş cephesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bakıri, bu gelişmelerin büyük insani ve maddi kayıplara neden olmasına rağmen İsrail rejimini uçurumun kenarına getirdiğini ve bütün emperyalist dünyanın bu sahte rejimi direniş ekseni ve Filistinli savaşçılara karşı desteklemesine rağmen bu durumun böyle olduğunu belirtti ve bugün İsrail rejimine ateşkesin dayatıldığını ve Amerika ile Avrupa yetkililerinin bazı bölge liderlerine, onların yardımı olmasa İsrail rejiminin düşeceğini itiraf ettiğini söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı, Pakistan'a resmi ziyaretiyle ilgili olarak, iki kardeş ülkenin sınırlarının korunmasının daha fazla güç ve kuvvete ihtiyaç duyduğunu ve düşmanların sınırlarımızdan faydalanmak istediğinden daha fazla işbirliği ve koordinasyona ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.