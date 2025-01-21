21 Oca 2025 10:32
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News ID: 85725829
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Gazze ateşkesi kalıcı bir çözüme dönüşmelidir

21 Oca 2025 10:32
News ID: 85725829
Gazze ateşkesi kalıcı bir çözüme dönüşmelidir

New York, İRNA - İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’deki ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, “Ateşkes olumlu bir adım olsa da, bunun kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme dönüşmesi gerekiyor.” dedi.  

Emir Said İrevani, Pazartesi günü yerel saatle BM Güvenlik Konseyi’nin Filistin konulu oturumunda yaptığı konuşmada, bu hedefin gerçekleştirilmesi için İsrail rejimi güçlerinin tamamen çekilmesi, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve Gazze’nin yeniden inşası için kapsamlı bir plan hazırlanması gerektiğini vurguladı.  

İranlı üst düzey diplomat, İsrail rejiminin tamamen geri çekilmeye isteksiz oluşunun ve Gazze üzerindeki güvenlik kontrolünü sürdürme ısrarının bu çabaları baltaladığını ve istikrarsızlığı devam ettirdiğini söyledi. İravani, Güvenlik Konseyi’nin Gazze’nin toprak bütünlüğünü savunmada birleşik ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.  

İrevani ayrıca, uluslararası toplumun UNRWA’nın (Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) misyonunu sürdürmeye öncelik vermesi ve Filistinli mülteciler için sürdürülebilir ve öngörülebilir bir finansman sağlaması gerektiğini ve Batı Şeria’da artan şiddet, özellikle yerleşimcilerin saldırılarının barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getiren İravani, bu durumun acil ve kararlı bir şekilde ele alınması çağrısında bulundu.

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