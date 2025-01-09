İran'ın petrol ihracatı devam ediyor; Spekülasyonlar yalanlandı 

ABD’nin İran’a yönelik düşmanca tutumunun süreceği bir gerçek olsa da, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın daha önce açıkladığı gibi, İran’ın petrol endüstrisindeki uzmanlar, gelecekte oluşabilecek olası kısıtlamaları azaltmaya yönelik çözüm yolları hazırlamış ve her türlü senaryoya karşı gerekli hazırlıkları yapmıştır.

Daha önce Petrol Bakan Yardımcısı Hamid Burd, petrolün satışı ve ihracatı konusunda iyi bir durumda olduklarını ifade etmişti.

Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü de yaptığı açıklamada, petrol satış ve ihracat sürecinde herhangi bir endişeye gerek olmadığını vurguladı.