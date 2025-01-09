9 Oca 2025 16:38
Journalist ID: 5446
News ID: 85715474
T T
0 Persons

Ekler

İran'ın petrol ihracatı devam ediyor; Spekülasyonlar yalanlandı 

9 Oca 2025 16:38
News ID: 85715474
İran'ın petrol ihracatı devam ediyor; Spekülasyonlar yalanlandı 

Tahran, İRNA - Petrol Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, İran’ın petrol sektörü son on yıllarda birçok yaptırımla karşı karşıya kalmasına rağmen, bu yaptırımlar sektörün faaliyetlerini durdurmayı başaramadı ve tüm bu yıllar boyunca ülkenin petrol üretimi ve ihracatı kesintisiz devam etti.  

ABD’nin İran’a yönelik düşmanca tutumunun süreceği bir gerçek olsa da, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın daha önce açıkladığı gibi, İran’ın petrol endüstrisindeki uzmanlar, gelecekte oluşabilecek olası kısıtlamaları azaltmaya yönelik çözüm yolları hazırlamış ve her türlü senaryoya karşı gerekli hazırlıkları yapmıştır.  

Daha önce Petrol Bakan Yardımcısı Hamid Burd, petrolün satışı ve ihracatı konusunda iyi bir durumda olduklarını ifade etmişti.  

Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü de yaptığı açıklamada, petrol satış ve ihracat sürecinde herhangi bir endişeye gerek olmadığını vurguladı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .