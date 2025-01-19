General Kaani: Bugün Siyonist rejimin en büyük yenilgisi duyuruldu

İslam Devrimi Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani, 19 Ocak 2025 Pazar günü, Lübnan’daki terörist saldırı sonucunda yardım gönderen doktorlar ve hemşirelere onurlandırma töreninde yaptığı konuşmada "Siz değerli arkadaşlar, kardeşler ve kardeşleriniz, çok zorlu bir dönemde özverili bir şekilde öyle büyük bir iş yaptınız ki, kesinlikle dünya genelinde her yerde değilse de birçok yerde böyle bir iş bu kadar kısa sürede, bu kadar saygın ve onurlu bir şekilde gerçekleştirilemezdi" dedi.

Kaani, Lübnanlı yaralıların kabulü ve tedavisinin değerli bir yönü olduğunu belirterek "Bir anda çok büyük bir iş ile karşılaştık, hem bu iş için gerekli olan uzmanlıklar açısından, hem de bu kadar çok yaralıyı kabul edebilecek tedavi yerleri ve hastaneler açısından, her türlü tedaviye ihtiyaç duyan bu kadar yaralıyı kabul etmek mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

Kudüs Gücü Komutanı, Gazze'deki ateşkese ilişkin olarak ise "Siyonist rejimin kanlı, acımasız, çocuk katili cellatları, 15 ay süren sınırsız suçlardan sonra, Filistin, Lübnan ve bölge halkına karşı, bugün aşağılanmış bir şekilde ateşkesi kabul etmek zorunda kaldılar; bu ateşkes, Siyonist rejime dayatıldı." dedi.

General Kaani, bu ateşkesin önceki müzakerelerde konuşulanlardan hiçbir eksiklik taşımadığını vurgulayarak "Ancak alçak Siyonist rejim bunu bozdu ve hiçbir şey kazanamadı. Ama aynı maddeleri, Filistin İslami Direnişi ve kardeşlerimizin başarmak için belirledikleri maddeleri, bu müzakerelerde kabul etmek zorunda kaldılar ve bugün öğleden sonra saat 1'de Siyonist rejimin aşağılanması ve tarihlerinin en büyük yenilgisinin, Allah’ın yardımıyla duyurulması sağlanıyor" dedi.