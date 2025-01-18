Siyonist rejim medyası, 24 bakanın bu anlaşmaya evet oyu verdiğini ve 8 bakanın ise karşı çıktığını açıkladı.
İsrail rejimine ait haber ağları, bu anlaşmanın kabine toplantısında beş saatten fazla tartışmanın ardından kabul edildiğini vurguladı.
İsrail kabinesinin açıklamasında, "Kabine esirlerin geri dönüşü anlaşmasını onayladı" denildi.
Netanyahu kabinesi, anlaşmanın 19 Ocak Pazar gününden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Netanyahu kabinesinde Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması onaylandı
Tahran, İRNA- İsrail rejimi medyası, kabinenin uzun bir oturumun ardından Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasını onayladığını bildirdi.
Siyonist rejim medyası, 24 bakanın bu anlaşmaya evet oyu verdiğini ve 8 bakanın ise karşı çıktığını açıkladı.
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