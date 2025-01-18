Netanyahu kabinesinde Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması onaylandı

Siyonist rejim medyası, 24 bakanın bu anlaşmaya evet oyu verdiğini ve 8 bakanın ise karşı çıktığını açıkladı.

İsrail rejimine ait haber ağları, bu anlaşmanın kabine toplantısında beş saatten fazla tartışmanın ardından kabul edildiğini vurguladı.

İsrail kabinesinin açıklamasında, "Kabine esirlerin geri dönüşü anlaşmasını onayladı" denildi.

Netanyahu kabinesi, anlaşmanın 19 Ocak Pazar gününden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.