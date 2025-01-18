Şeyh Naim Kasım: Direniş Gazze'de istediğini elde etti

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım bugün yaptığı açıklamada, direnişin ve Filistin halkının İsrail rejiminin büyük planını bozduğuna dikkat çekerek "Direnişin kararlılığını gösteren ateşkes anlaşmasını Filistin halkına ve direnişe tebrik ediyoruz. Direniş istediğini elde etti ancak düşman istediğine ulaşamadı." açıklamasında bulundu.

Şeyh Naim Kasım, tarihin Gazze'nin fedakarlıktaki konumu ve İsrail düşmanının planının başarısızlığını kaydedeceğini vurgulayarak İsrail rejimindeki anlaşmazlıkların arttığını ve tek çözümün Filistin'in haklı sahiplerine geri verilmesi olduğunu kaydetti.

Hizbullah Genel Sekreteri açıklamasının başka bir bölümünde, Lübnan hükümetinden yüzleri aşan İsrail saldırılarına karşı kararlı bir şekilde durmasını ve bu durumun devam etmemesi gerektiğini istedi.

"Lübnan ateşkes anlaşması sadece Litani nehrinin güneyini kapsıyor. Şükürler olsun ki bundan başımız dik bir şekilde çıktık." diyen Kasım, Hizbullah'ın Lübnan'daki İsrail rejimine karşı mücadelesinin Gazze zaferinde payı olduğunu söyledi ve "İsrail rejiminin Lübnan'daki direnişi bitirme girişimini engelledik." ifadesine dikkat çekti.

Hizbullah Genel Sekreteri "Lübnan direnişi, Amerika ve İsrail rejiminin projesine karşı sağlam duracaktır." diyerek İsrail rejiminin saldırıları gölgesinde Lübnan'ın iç durumu hakkında ise " Kimse saldırıların sonuçlarından iç siyasette yararlanamaz. Biz Lübnan'da temel bir kurum ve hareketiz. Hizbullah ve Emel hareketi olarak katılımımız, Aoun'un Lübnan Cumhurbaşkanı seçilmesinde anlaşmaya yol açtı. Bizi sahneden uzaklaştırma çabaları boş ve anlamsızdır ve daha sonra bu ortaya çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Şeyh Naim Kasım ayrıca Yemen halkına, Ensarullah hareketinin liderine, Irak halkına ve Irak Halk Hareketi Örgütü'ne, Filistin davasını desteklemeleri nedeniyle selam gönderdi.