Irakçi: İran - Rusya anlaşması ekonomi kapsamlıdır

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Cumhurbaşkanının Rusya ziyareti sırasında İran ile Rusya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının ayrıntılarına ilişkin "Bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte bundan sonra ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler alanlarında daha kolay, daha iyi bir çerçeve ve platformda işbirliği içinde hareket edeceğimizi çok ümit ediyoruz." ifadesine dikkat çekti.

Bu anlaşmanın esas olarak ekonomik nitelikte olduğuna işaret eden Irakçi "Bu belge turizm ticaretinden ulaşıma kadar tüm ekonomik alanlara girmiştir ve aynı zamanda kültürel, bilimsel, adli, hukuki, iletişim vb. işbirliği alanına da girmekte ve iki ülke arasındaki ilişkilerin hemen hemen tüm yönlerini kapsamaktadır." dedi.

Bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilere kapsamlı bir bakış açısı oluşturduğunu vurgulayan Irakçi "İki ülke ilişkilerinde böyle bir temelle bundan sonra ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler alanında daha rahat ve daha iyi bir çerçevede hareket edeceğimizi çok ümit ediyoruz. Bu ilişkiler şu ana kadar iyi gidiyor, bu çerçevede daha da iyi olacak." diye ekledi.