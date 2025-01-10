İsfahan'da Türk Konsolosluğu'nun kurulması gündemde

İsfahan Valiliği Halkla İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre Mehdi Cemalinejad, bugün İran Dışişleri Bakanlığı'nın Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Vahid Celalzade ile yaptığı görüşmede İsfahan'ın uluslararası konumuna atıfta bulunarak "Bu ilin, Türkiye ile olan geniş bağlantıları nedeniyle bir konsolosluğun faaliyete geçirilmesine ihtiyacı var ve bu nedenle de konsolosluğun kurulması ilin yönetiminin gündeminde yer alıyor." açıklamasında bulundu.

İsfahan Valisi sözlerinin devamında "Yabancı elçilerin ilk turunu İsfahan'da yapmaya hazırız çünkü onlar İsfahan'ın turist çekebilecek turistik yerlerini temsil edebilirler." ifadesine de dikkat çekti.

İsfahan'ın önemli kapasitelerine değinen Cemalinejad, İsfahan'daki Zirve Salonu'nu uluslararası ortak programların gerçekleştirilmesi için bir fırsat olarak nitelendirdi.