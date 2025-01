İran, askeri yetenekleri hakkında hiçbir ülkeyle ne görüştü ne de görüşecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bugün düzenlenen basın toplantısında "Geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşandı; Cumhurbaşkanımızın Tacikistan ve ardından Rusya'ya gerçekleştirdiği önemli ziyaretler, bölgede ise Gazze'deki ateşkes önemli bir gelişme oldu ki bu, işgal ve zulme karşı irade, direniş ve dayanıklılığın bir başka zaferi oldu." dedi.

İRNA muhabirinin, 'Cenevre'deki İran-Avrupa görüşmelerinin ardından bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara göre İranlı müzakereciler, Avrupalılara, snapback mekanizması etkinleştirilirse İran'ın sadece Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'ndan (NPT) çekilmeyeceğini, aynı zamanda nükleer doktrin veya duruşunun da değişebileceğini söylediği ve İran'a da balistik füzelerin Trump ile yapılacak her türlü gelecek müzakerenin bir parçası olması gerektiği söylendiği iddia ediliyor. Dışişleri Bakanlığının bu iddialara cevabı nedir?' şeklindeki sorusuna cevap veren Bekaî, "İran hiçbir zaman askeri yetenekleri hakkında hiçbir ülkeyle görüşme yapmadı ve yapmayacaktır. Eğer bu konular görüşmelerde gündeme geldiyse cevabımız nettir. Ayrıca NPT'den çekilme tehdidi yeni bir konu değil. On İkinci Hükümet döneminde, eğer tetik mekanizması İran'a baskı yapmak ve imtiyaz elde etmek için kullanılırsa tepkimizin orantılı olacağını ve bu mekanizmanın kötüye kullanılmasının İran'ın bazı mevcut anlaşmalarda kalmasının gerekçesini ortadan kaldıracağını açıkça belirtmiştik. Bu daha önce de söylenen bir tutumdur."ifadesini kullandı.

Bekaî, İran-Rusya anlaşmasının önsözünde 1921 ve 1940 anlaşmalarına neden atıfta bulunulduğuna dair bir soruya cevaben "İran ve Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının metni Cuma günü yayınlandı. Belgenin güncellenmiş yeni sürümünün önsözünde daha önceki 1921 ve 1940 anlaşmalarına atıfta bulunulmasıyla ilgili olarak, bu anlaşmaların İran-Rusya ilişkilerinin bir parçası olduğunu ve hala geçerli olduğunu söyleyebilirim. Bu anlaşmalara atıfta bulunmak ikili ilişkilerimizde faydalıdır. Devletlerin devralınması ilkesine göre, Sovyetler Birliği döneminde imzalanan bu anlaşmaların taahhütleri Rusya Federasyonu'na devredilmiştir." dedi.

İsmail Bekaî, Gazze'deki ateşkes hakkındaki bir soruya ise "Gazze'deki soykırımın durdurulması konusundaki duruşumuzu açıkladık. Bize göre ateşkes, Filistin planının ortadan kaldırılmasında bir duraklama anlamına geliyor. Son 16 ayda, Gazze'de İsrail rejiminin işlediği insanlığa karşı suçları ve soykırımı durdurmak için uluslararası toplumu harekete geçirmek için çok çaba sarf ettik. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın her iki zirvesi de İran'ın önerisi üzerine gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler düzeyinde, bölgesel düzeyde ve ikili görüşmelerde bu konuda hiçbir çabadan kaçınmadık. İran İslam Cumhuriyeti, Filistin halkının kurtuluşunun ve meşru haklarının gerçekleşmesinin, uluslararası hukuk tarafından tanınmış yasal, insani ve meşru bir hak olduğuna inanmaktadır. Direniş, son 16 ayda olduğu gibi geçmişte de olduğu gibi tüm potansiyelini kullanmıştır. İran, Filistin direnişine desteğini sürdürecektir. Bence tüm taraflar bu gelişmeden dersler çıkardı ve gelecekte bu tecrübelerden yararlanacağız." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugünkü toplantısıyla ilgili bir soru üzerine ve Dışişleri Bakanının bu toplantıda yer alacağı söylentilerine cevap olarak "Öncelikle Sayın Bakanın New York ziyaretine ilişkin bir açıklama yapmam gerekiyor. Geçen hafta, Bakanın Filistin konusunu ele alan BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a gideceğini belirtmiştim. Bu toplantının bugün yapılması planlanıyordu ve kesinlikle yapılacak. Ancak bölgedeki gelişmeler ve özellikle son iki gün içinde yaşanan Gazze'deki ateşkes gibi olaylar nedeniyle durum değişti ve bu nedenle zamanlama gereği bu ziyaret gerçekleşmeyecek." diye ekledi.