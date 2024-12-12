Bekaî : İngiltere’nin Suriye ile ilgili iddiaları ikiyüzlü ve gerçeklerin çarpıtılmasıdır

Bekaî paylaşımında "İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, hukuk eğitimi almış olmasına rağmen mesleği, İsrail’in soykırım suçlarını meşrulaştırmaktır. Kendisi, milyonlarca Filistinlinin öldürülmesini gerektiren bir durumu soykırım olarak kabul edecek kadar ileri giderek, Filistin İnsan Hakları Raportörü’nü 'soykırımı inkar eden' olarak adlandırmıştır. Lammy’nin temsil ettiği hükümet, Filistin’deki 'sömürgeci yok etme' projelerinde sürekli ortak olmuştur. Buna rağmen, son dönemde kendi parlamentosunda Suriye'deki durumla ilgili açıklamalar yaparak oradaki kan dökülmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir." ifadelerine yer verdi.

Bekaî, Lammy’nin açıklamalarını "gerçeklerin çarpıtılması ve ikiyüzlülüğün açık bir örneği" olarak nitelendirdi ve şu soruyu sordu:

"İngiltere hükümetinin Suriye krizi için harcadığını iddia ettiği ‘dört milyar sterlinin’ ne kadarı aslında bu krizin yaratılması ve sürdürülmesi için kullanılmıştır? Suriye ve Irak’ta DAEŞ’in doğmasına ve yayılmasına neden olan İngiltere gibi aktörler, Suriye halkının kanına bulaşmıştır. Şu anda dahi Suriyeliler, İngiltere'nin İsrail'e verdiği silahlarla katlediliyor ve altyapıları yok ediliyor."

Bekaî ayrıca İngiltere’nin geçmişindeki sömürgecilik ve yerli halklara yönelik çok sayıda soykırımla dolu karanlık tarihe atıfta bulunarak, "Bu durum, böylesine karanlık bir geçmişe sahip bir ülke için bile utanç ve rezalettir" ifadelerini kullandı.