10 Oca 2025 15:27
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News ID: 85716081
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Zarif'ten Kaliforniya Yangınlarına Gaza Benzetmesi

10 Oca 2025 15:27
News ID: 85716081
Zarif'ten Kaliforniya Yangınlarına Gaza Benzetmesi

Tahran, İRNA - İran Cumhurbaşkanı'nın Startejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Kaliforniya'daki yangınları Gazze'deki yıkıma benzetti.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaliforniya'daki yangınların yarattığı yıkımın Gazze'deki evlerin, okulların ve hastanelerin tahrip edilmesine benzediğini belirtti. Doğal afetten etkilenen Kaliforniyalılara duyulan üzüntünün insani olduğunu vurgulayan Zarif, özellikle aralarında Gazze halkına destek olan birçok kişinin bulunduğunu söyledi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehri, son günlerde şiddetli yangınlarla mücadele ediyor. Binlerce kişi evsiz kaldı ve büyük maddi hasarlar meydana geldi. Pasifik kıyısından Pasadena'ya kadar beş ayrı yangın, binlerce itfaiyeciye rağmen kontrol altına alınamadı. Yetkililer, yangınların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulundu.

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