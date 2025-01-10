Zarif'ten Kaliforniya Yangınlarına Gaza Benzetmesi

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaliforniya'daki yangınların yarattığı yıkımın Gazze'deki evlerin, okulların ve hastanelerin tahrip edilmesine benzediğini belirtti. Doğal afetten etkilenen Kaliforniyalılara duyulan üzüntünün insani olduğunu vurgulayan Zarif, özellikle aralarında Gazze halkına destek olan birçok kişinin bulunduğunu söyledi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehri, son günlerde şiddetli yangınlarla mücadele ediyor. Binlerce kişi evsiz kaldı ve büyük maddi hasarlar meydana geldi. Pasifik kıyısından Pasadena'ya kadar beş ayrı yangın, binlerce itfaiyeciye rağmen kontrol altına alınamadı. Yetkililer, yangınların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulundu.