AA'nın aktardığı haberde "Biz her türlü çatışmaya tamamen karşıyız, diğer taraftan İran kendisini hukuken savunuyorsa bu ülkenin hakkıdır." diyen Fidan değerlendirmelerin İran ve İsrail arasında bir çatışma olasılığının yüksek olduğunu gösterdiğini belirterek "Türkiye ve bölge buna hazır olmalı." ifadesine dikkat çekti.
Fidan, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı Yahya El Sinvar'ın suikasta uğramasıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin "Hamas'tan henüz bir teyit gelmedi, bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye: İran'a karşı hiçbir savaşı desteklemeyeceğiz
Tahran, İRNA- Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir TV programında İran'la yaşanabilecek hiçbir çatışmayı veya bu çatışmanın savaşa dönüşmesini desteklemediklerini belirtti.
AA'nın aktardığı haberde "Biz her türlü çatışmaya tamamen karşıyız, diğer taraftan İran kendisini hukuken savunuyorsa bu ülkenin hakkıdır." diyen Fidan değerlendirmelerin İran ve İsrail arasında bir çatışma olasılığının yüksek olduğunu gösterdiğini belirterek "Türkiye ve bölge buna hazır olmalı." ifadesine dikkat çekti.
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