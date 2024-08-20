Direnişten Siyonist orduya Gazze Şeridi'nde ağır darbe

Hamas'ın askeri kanadı olan Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir açıklama yaparak mücahitlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, el-Kadisiye Okulu'nun yanında bulunan bir binada yerleşik İsrail askerlerinin arasında bir anti-personel bombası patlattıklarını duyurdu. Bu operasyon sonucunda birçok Siyonist askerinin öldüğü veya yaralandığı bildirildi.

Kassam Tugayları ayrıca, Refah şehrinin batısındaki Tel Sultan mahallesinde bulunan başka bir İsrail piyade birliğini hedef aldıklarını ve bir D9 tankını imha ettiklerini belirtti.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı olan Kudüs Seriyyeleri de bir açıklama yaparak, Han Yunus şehrinin kuzeydoğusundaki el-Karara bölgesinde bulunan Ömer el-Ağa Okulu'nun yakınında düşman askerleri ve araçlarının konuşlandığı yeri havan toplarıyla hedef aldıklarını bildirdi.

Filistin'i Kurtuluş için Demokratik Cephe'nin askeri kanadı olan Şehit Ömer el-Kassam Güçleri de Refah şehrinin doğusundaki Selam mahallesinde düşman askerlerinin arasında bir anti-personel bombası patlattıklarını ve birkaç askerin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.