Filistin Direnişi ile Siyonist Askerler arasında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde şiddetli çatışma

Hamas'ın askeri kanadı Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Siyonist askerler arasında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye kampının batısında şiddetli çatışmalar yaşandığı ve bu çatışmalarda bazı Siyonist askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Saraya el-Kuds ise, Tandem tanksavar füzesiyle Siyonist rejime ait bir Merkava tankını Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kampının merkezinde yer alan Kussasip bölgesinde hedef aldığını açıkladı.

Bu askeri grup ayrıca, Gazze Şeridi çevresinde bulunan Sderot, Nir Am ve diğer Siyonist yerleşim birimlerine de füze saldırısı düzenlediklerini belirtti.