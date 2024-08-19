Tel Aviv’de düzenlenen operasyon İsraili teyakkuza geçirdi

Tel Aviv'de dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen direniş operasyonu ardından Siyonist rejim polisi ve iç istihbarat servisi (Şabak) teyakkuza geçtiklerini duyururken, Siyonistleri de uyanık olmaya çağırdı.

Hamas'ın sı‌lahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları ile İslamı‌ Cı‌had hareketinin silahlı kanadı El Kudüs Tugayları bugün yaptığı açıklama ile Tel Aviv'de dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen direniş operasyonunu üstlendi.

İzzeddin El Kassam Tugayları’nın yaptığı açıklamada,“İşgalcilerin katliamı, sivillerin yerlerinden edilmesi ve terör politikası devam ettiği sürece işgal altındaki topraklardaki operasyonunların yeniden başlayacağını teyit ediyoruz” denildi.

Şabak, dün akşam Tel Aviv’de yaşanan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlayıcı düzenek taşıyan şüphelinin Batı Şeria’ya bağlı Nablus’tan olduğunu bildirdi.

Siyonist medya, patlayıcı düzenek taşıyan bir kişinin hayatını kaybettiği ve taşıdığı bombanın planlanan süreden önce patladığını duyurdu.