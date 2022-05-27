Siyonist Rejimi Askerleri Kudüs’te 4 Filistinliyi Tutukladı

Filistinli haber kaynaklarının aktardığına göre Kudüs’ün doğusunda yer alan Şam Kapısı bölgesinde Siyonist İsrail rejimi güçleri bir Filistinliyi tutukladı.
Öte yandan geçici Siyonist rejimi güçleri Mescid-i Aksa’nın güneyinde bulunan Silwan’a saldırıp 3 Filistinliyi göz altına aldı.
Yayınlanan bilgilere göre işgalci rejimin güçleri geçtiğimiz günde 24 Filistinliyi tutuklamıştı.
Son bilgilere göre işgalci İsrail rejimi askerleri bugün Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin şehrine de saldırı düzenlendi. Yayınlanan raporlara göre Siyonist rejimi askerlerinin bu şehre saldırmasının ardından Filistinli gençler Siyonistlere saldırarak şehri savundu.
Henüz saldırılara ilişkin başka bir bilgi yayınlanmış değil.
Cenin şehri Batı Şeria’da Filistin direnişinin Siyonist İsrail rejimi askerleriyle çatışma merkezi haline gelmiş durumda.
Siyonist rejimi yetkilileri son açıklamalarında rejimin Filistin Direnişine “ağır darbeler” indirmek için Cenin şehrine geniş bir askeri operasyon düzenleyebileceğini belirtmişti.
Yayınlanan raporlara göre Siyonist yerleşim birimleri sakinleri Perşembe günü Siyonist askerlerin desteği ile Nablus’un güneyinde bulunan Harare kasabasına saldırdı.
Raporun devamında onlarca Filistinli genç ile Siyonist rejimi güçleri ve yerleşim birimleri sakinleri arasında ağır çatışmaların yaşandığı belirtiliyor.
Filistin Kızılayı Çarşamba günü Siyonist İsrail rejiminin Nablus’un doğusuna saldırması sonucunda 80 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.
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Tahran, İRNA- Siyonist rejimi askerleri Batı Şeria’ya düzenledikleri saldırıların devamında bugün Kudüs’te iki ayrı operasyon düzenleyerek 4 Filistinliyi tutukladı.
Filistinli haber kaynaklarının aktardığına göre Kudüs’ün doğusunda yer alan Şam Kapısı bölgesinde Siyonist İsrail rejimi güçleri bir Filistinliyi tutukladı.
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