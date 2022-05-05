İsrail rejimi askerleri Nikbe (Talihsizlik) Gününde Mescid-i Aksa'ya saldırdı

İsrail rejimi başbakanı Naftali Bennet, yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya girişini 12 gün boyunca yasaklamasının ardından İsrail rejiminin Filistin toprakları üzerinde kurulmasının 74. yıldönümünde yerleimcilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine muvafakatte bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan Şabah Habaer Ajansı'nın telegram kanalı, İsrailli askerlerin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinli Müslümanlara doğrudan mermi kullandığına ilişkin görüntüleri paylaştı.

428 Siyonist yerleşimci Mescidi-i Aksa'ya girdi, 10 Filistinli gözaltına alındı.

Ayrıca Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kasvani 428 yerleşimcinin bugün Mescid-i Aksa avlusuna saldırdığını ve İsrail rejimine mensup askerlerin Kudüs sakini 10 Filistin'liyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrailli gazeteciden Suudi heyetin İsrail ziyareti açıklaması

İsrailli gazetesi Edi Cohen witter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'dan bir heyetin Mescid-i Aksa ve İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirme gibi konuları görüşmede üzere İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Filistin İslami Cihad Hareketi: Mescid-i Aksa savunucularının Filistin Direniş Cephesi'nce destekleniyor

Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Selmi Mescid-i Aksa'daki savunucularını desteklediklerini söyledi.

Filistinlilerin birlik içinde Mescid-i Aksa'da yer almasının Filistin Direnişi'nce desteklendiğini dile getiren Selmi, ''Filistinlilerin Mescid-i Aksa'daki varlığına güvenmek, bu kutsal mekanın Yahudileştirilme tehlikesine karşı korunması için bir garantör ve teminat işlevi görmektedir. Mescid-i Aksa'yı bölme ve Yahudileştirme komplosu kuran İsrail rejimine karşı kutsal camide varlık gösteren tüm halka selam olsun'' diye ekledi.

Siyonist yerleşimcilere karşı koymak için Mescid-i Aksa tarihinde en uzun el-Zuha namazı kılındı

Elrisale telegram kanalı ise yaptığı açıklamada, ''İşgal edilmiş Kudüs savunucuları saatler öncesinde el-Zuha Namazı'nı kılarak siyonist yerleşimcilerle mücadele ediyor. Bu, Mescid-i Aksa tarihinde kılınan en uzun el-Zuha namazıdır'' ifadesini kullandı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish