İsrail Cumhurbaşkanlık Ofisi Erdoğan'ın “İsrail’in Bağımsızlık Günü”nü Tebrik Ettiğini İddia Etti

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden gelen açıklamaya göre Erdoğan, Herzog’a “İsrail’in bağımsızlık günü” münasebetiyle tebrik mektubu gönderdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutladığı iddia edilen “İsrail’in bağımsızlık günü” Filistinliler tarafından “Nikbe Günü” veya Türkçe karşılığıyla “Talihsizlik Günü” olarak biliniyor.

“Talihsizlik Günü” olarak bilinen gün Siyonist İsrail rejiminin bağımsızlığını ilan ettiği ve Filistin topraklarının işgalinin resmi olarak bildirildiği gündür.



Türkiye’nin resmi kaynakları söz konusu bilgiye dair bir açıklamada bulunmadı.



İşgalci Siyonist İsrail rejimi İngiltere’nin tasarladığı planlar doğrultusunda ve Siyonizm’in yeni çağdaki babası olarak bilinen Theodor Herzl’in hayalinin gerçekleşmesi yönünde söz konusu tarihte devlet olduğunu ilan etmişti.



Bundan önce de 2 Nisan Cumartesi gününde 11 Siyonist’in Filistinli mücahitler tarafından öldürüldüğü saldırıyı “menfur terör saldırısı” olarak nitelendirip yaralanan Siyonist İsrailliler için acil şifalar dileyip işgalci İsrail rejimi Cumhurbaşkanı Herzog’a başsağlığı mesajlarını iletmişti.



Filistin direniş hareketleri Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları “Utanç verici açıklamalar” olarak nitelendirip Mescid-i Aksa ve Kudüs’te yaşayan Filistinlilere karşı saldırıların artmasında Türkiye, Bahreyn ve BAE’nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi veya dostluklarını açıkça gösteren eylemlerin artmasından kaynaklandığını belirterek “Söz konusu ülkeler Filistin’de İsrailliler tarafından şehit edilen Filistinli Müslümanların cinayetine ortaktır.” ifadelerini kullanmışlardı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’le yakınlaşma politikaları başta Türkiye milleti olmak üzere tüm dünya Müslümanlar tarafından şiddetle kınanıyor.



Türkiye halkı Kudüs gününde Türkiye’nin birçok noktasında geniş çaplı gösteriler ve yürüyüşler düzenleyerek işgalci İsrail rejiminin karşısında ve Filistin milletinin yanında bulunduklarını ve Türkiye hükumetinden bağımsız olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı savunan Filistinli Direniş Güçlerini desteklediklerini bir kez daha dünyaya duyurdu.







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