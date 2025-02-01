İran hala Batı Asya denkleminde etkili bir güç

İngiliz Avam Kamarası Kütüphanesi araştırmacıları tarafından yayınlanan bu rapor, İran'ın bölgedeki etkisini son bir yıldaki gelişmeler ışığında incelemeye çalışıyor. Batılı analistler Direniş Ekseni'nin karşılaştığı zorluklardan bahsetmeye çalışırken, bu raporda sunulan veriler, İran'ın yoğun baskılara rağmen hala birçok bölgesel ve uluslararası davada kilit bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Rapor, İran'ın hala bölgedeki müttefikleriyle derin ilişkilere sahip olduğunu ve Batı baskısına rağmen çeşitli alanlarda etkili yapılar oluşturduğunu vurguluyor. İngiliz Parlamentosu raporu, Tahran'ın Irak'taki siyasi süreçlerdeki rolü, Filistin direnişine verdiği destek, Yemen denklemlerindeki etkili varlığı ve Lübnan ile stratejik ilişkisi gibi konulara değinerek İran'ın bölgedeki nüfuzunu koruduğunu kabul ediyor.

Raporun yazarları, İran'ın Filistinli gruplar da dahil olmak üzere bölgedeki direniş hareketlerine verdiği desteğe atıfta bulunarak, askeri ve ekonomik baskılara rağmen bu grupların yapılarının çökmediğini itiraf ediyorlar.

Söz konusu rapor, Batı'nın, Batı Asya' da İran'ın gücünü sınırlama çabalarının sadece sonuçsuz kalmakla kalmayıp, Tahran'ın uluslararası aktörlerle ilişkilerini güçlendirmesine yol açtığını belirtiyor.

Raporun bir diğer önemli noktası, İran'ın nükleer teknolojideki ilerlemesine ve savunma yeteneklerine yapılan atıftır. Batılı ülkeler hala İran'ı bu alanda sınırlamaya çalışırken, bu rapor, İran'da uranyum zenginleştirme çalışmalarının daha da hızlandığını kaydediyor.