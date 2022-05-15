Türkiye Halkı Talihsizlik Gününde İşgalci İsrail’e Karşı Düşmanlıklarını Tekrar Belirtti

Türkiyeliler “Nekbe günü” veya Türkçe karşılığı olan “Talihsizlik günü” münasebetiyle lazerle Boğaz köprüsüne “Nekbe günü sizin büyük felaketiniz olacak ey İsrail”, Filistin’in özgürlüğü çok yakın.” ve “Kahrolsun İsrail” yazılarını yansıttı.



Türkiye halkının söz konusu yenilikçi eylemi İran sosyal ağ platformlarında İranlılar tarafından birçok kez izlendi.



Türkiyeliler Kudüs gününde olduğu gibi talihsizlik gününde de Siyonistlerin işgaline karşı olduğunu ve İsrail’i tanımadıklarını defalarca farklı yollardan duyurmasına rağmen işgalci İsrail rejimi Cumhurbaşkanlık sitesinin resmi bildirisine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siyonist İsrail rejimi Cumhurbaşkanı Herzog’a yolladığı bir mektupta İsrail’in sözde “Bağımsızlık günü”nü tebrik etmişti. İşgalci İsrail rejimi Cumhurbaşkanlık sitesinin iddiasına Türkiyeli yetkililer ve resmi kurumlar tarafından herhangi bir yalanlama gelmedi.











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