İşgal Altında Olan Filistin’in Kuzeyinde Geniş Çaplı Yangın

İsrail rejimi medyası tarafından yayınlanan haberlere göre dün öğleden sonrasından itibaren işgal altında olan Filistin topraklarının kuzeyinde yer alan Ahrash bölgesinde çıkan büyük yangın devam ediyor.
Siyonist medyaların raporlarına göre söz konusu yangının çıkmasında sonra 9 itfaiye ekibi ve 4 yangın söndürme uçağı çıkan yangını söndürmeye çalışarak yangının daha fazla yayılmasını önledi.
İşgalci Siyonist İsrail rejimi yetkilileri şüpheli yangının nedenine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan Siyonist medyası yangından ötürü hayatını kaybeden olası ölüler veya yaralılar hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
İşgal edilmiş Filistin topraklarında söz konusu yangına benzer yangınlar son yılda artış gösterdi. Bunlardan en önemlisi geçtiğimiz yılda Kudüs’ün doğusunda gerçekleşen geniş çaplı yangın olmuştu.
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Tahran, İRNA- İşgal edilmiş Filistin topraklarının kuzeyinde çıkan yangın devam ediyor.
İsrail rejimi medyası tarafından yayınlanan haberlere göre dün öğleden sonrasından itibaren işgal altında olan Filistin topraklarının kuzeyinde yer alan Ahrash bölgesinde çıkan büyük yangın devam ediyor.
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