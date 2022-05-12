Tahran halkından Elcezire Televizyonu muhabirinin şehadetinden dolayı başsağlığı

Tahran, İRNA- Tahran halkından bir grup ve medya çalışanları Perşembe günü İsrail rejimi tarafından şehit edilen Elcezire Televizyonu muhabiri Şirin Ebuakile anısına Filistin'in Tahrn Büyükelçiliği önünde mum yakarak mazlum Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Tahran'daki gazeteciler ve Filistinli aktivistler, İsrail rejimi tarafından şehit edilen Elcezire Televizyonu muhabiri Şirin Ebuakile anısına Filistin'in Tahrn Büyükelçiliği önünde mum yakarak mazlum Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi. Elcezire kanalının Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Ebu Akile, İsrail askerlerinin dün sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken askerlerin açtığı ateşle şehit edilmişti. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish