“Cehennem Kapılarını Açmış Olursunuz”

Filistin’in “Şahab” haber ajansının yayınladığı habere göre Filistin milleti Hamas lideri Yahya Sinvar’ı desteklemek için yine yürüyüş düzenleyerek “Direniş liderlerini terör etme tehdidinin bölgede Siyonist İsrail rejimi için cehennem kapılarının açacak.” duyurusuna bulundu.



Söz konusu yürüyüş ve gösteriler işgalci İsrail rejiminin tehditlerine karşı düzenlendi.









Hamas liderlerinden Muşir el-Masri, Yahya Sinvar’ı desteklemek için binlerce Filistinli’nin bulunduğu gösteride “Hamas hareketinin Lideri Sinvar’ı desteklemek adına sokaklara çıkan bunca Filistinli, Filistin milletinin direniş seçeneğine bağlı kalmaya kararlı olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.





el-Masri açıklamasının devamında el-Kassam tugaylarının Siyonist İsrail rejimine karşı tehditlerine değinerek söz konusu tehditlerin Filistin Direnişi ve milletinin intikam doğrultusundaki son uyarıdan önceki iradesinin ilan edilmesi olduğunu söyledi.





Hamas Liderlerinden Muşir el-Masri Siyonist İsrail rejiminin Sinvar’ı terör etmek doğrultusunda her hangi bir adım atmasının ateşle oynamak anlamına geldiğini söyledi.





el-Masri yürüyüşte yaptığı konuşmasının sonunda Siyonist yetkilileri tekrar uyararak “Kudüs işgalcileri fırsat tamamen yok olmadan önce Direnişin ve el-Kassam tugaylarının mesajını anlamalı.” ifadelerini kullandı.



Yahya Sinvar’ı desteklemek için Gazze şeridinin güneyinde bulunan Han Yunus şehrinde düzenlenen söz konusu yürüyüşe binlerce Filistinli genç katılım sağladı.









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