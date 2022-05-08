8 May 2022 12:33
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Binlerce Filistin'in Katıldığı Yürüyüşte Filistin Milletinin İsrail'e Mesajı

“Cehennem Kapılarını Açmış Olursunuz”

“Cehennem Kapılarını Açmış Olursunuz”

Tahran, İRNA- Filistin milleti geniş çaplı bir yürüyüş düzenleyerek Siyonist İsrail rejiminin Hamas Liderini terör etmekle tehdit etmesine dair uyarıda bulunarak Filistin Direnişine bağlı olduklarını tekrar ilan etti.  

Filistin’in “Şahab” haber ajansının yayınladığı habere göre Filistin milleti Hamas lideri Yahya Sinvar’ı desteklemek için yine yürüyüş düzenleyerek “Direniş liderlerini terör etme tehdidinin bölgede Siyonist İsrail rejimi için cehennem kapılarının açacak.” duyurusuna bulundu.

Söz konusu yürüyüş ve gösteriler işgalci İsrail rejiminin tehditlerine karşı düzenlendi.

“Cehennem Kapılarını Açmış Olursunuz”


Hamas liderlerinden Muşir el-Masri, Yahya Sinvar’ı desteklemek için binlerce Filistinli’nin bulunduğu gösteride “Hamas hareketinin Lideri Sinvar’ı desteklemek adına sokaklara çıkan bunca Filistinli, Filistin milletinin direniş seçeneğine bağlı kalmaya kararlı olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.


el-Masri açıklamasının devamında el-Kassam tugaylarının Siyonist İsrail rejimine karşı tehditlerine değinerek söz konusu tehditlerin Filistin Direnişi ve milletinin intikam doğrultusundaki son uyarıdan önceki iradesinin ilan edilmesi olduğunu söyledi.

“Cehennem Kapılarını Açmış Olursunuz”



Hamas Liderlerinden Muşir el-Masri Siyonist İsrail rejiminin Sinvar’ı terör etmek doğrultusunda her hangi bir adım atmasının ateşle oynamak anlamına geldiğini söyledi.

“Cehennem Kapılarını Açmış Olursunuz”

el-Masri yürüyüşte yaptığı konuşmasının sonunda Siyonist yetkilileri tekrar uyararak “Kudüs işgalcileri fırsat tamamen yok olmadan önce Direnişin ve el-Kassam tugaylarının mesajını anlamalı.” ifadelerini kullandı.

“Cehennem Kapılarını Açmış Olursunuz”


Yahya Sinvar’ı desteklemek için Gazze şeridinin güneyinde bulunan Han Yunus şehrinde düzenlenen söz konusu yürüyüşe binlerce Filistinli genç katılım sağladı.




Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

 

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