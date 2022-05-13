İran ve Katar'dan Elcezire muhabiri suikastine kınama

Tahran'ı ziyaret eden Katarlı mevkidaşı ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, uluslararası ve insan hakları kurumlarının ciddiyetsizliği ve Filistin'de insan haklarının ihlaline yönelik çifte standartları ile gazetecilerinin kasıtlı terör edilmesini, İsrail rejiminin Filistin'deki vahşice terör eylemlerini sürdürmesinin ana sebebi olarak nitelendirdi.

Filistinli gazetecinin şehit edilirken muhabirlik yelesi giydiğini kaydeden Emir Abdullahiyan, ''İsrail'in bu dehşet eylemi, bu rejimin ifade özgürlüğüne karşı olduğunu ve egrçeklerle Filistin'de işlediği cinayetleri örtbas etmek istediğini gözler önüne sermektedir'' ifadesini kullandı.

Şirin Ebu Akile'nin şehadetinden dolayı yakınlarına, dirençli Filistin halkına, Hristiyan toplumuna ve medya çalışanlarına başsağlığı dileyen Emir Abdullahiyan, Filistin'de Ebu Akile'nin ailesine teslim edilmek üzere Katarlı mevkidaşına Ebu Akile anısına hazırlanan plaketi verdi.

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