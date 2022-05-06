İsrail rejiminden Filistinlilere karşı bedel ödedikleri itirafı

Barlu ayrıca İsrail güvenlik güçlerinin Elad Sitesindeki operasyon düzenleyen Filistinlileri henüz yakalayamadıklarını belirtti. İsrailli yerleimciler, Bakanı operasyonun düzenlendiği yerde protesto ederek istifasını istedi.

İsrail rejimi Başbakanı Naftali Bennet de konu ile ilgili boş tehditler savurarak, operasyon düzenleyenleri yıkıcı olarak nitelendirerek onlara ağır bedel ödeteceklerini iddia etti.

Elad operasyonu İsrail rejimi için öyle ağır olmuş ki Bennet durum değerlendirmesi yapmak için acil toplantı çağrısında bulundu.

İsrail Savaş Bakanı Benni Gantz da Elad operasyonuna karışanları ile azmettiriclerinin ağır bedel ödeyecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail medyasından yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusunda yer alan Elad Sitesi'nde düzenlenen Filistinli operasyonunda birkaç kişinin öldüğü ve yaralandığı uyuruldu.

Arap ve İsrail medyasında operasyonda ölen ve yaralananlarla ilgili farklı bilgiler paylaşıldı.

Bıçakla yapılan saldırı sonucu şu ana kadar 4 İsraillinin öldüğü bildirildi.

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