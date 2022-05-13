İsrail rejimi askerleri şehit muhabirin cenaze törenine katılanlara saldırdı

Bugün Kudüs'teki Katolik Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenen Şirin Ebu Akile için Müslümanlar, dünden beri cenazesinin tutulduğu Fransız Hastanesi'nde cenaze namazı kıldı.

Yüzlerce kişi hastane avlusunda toplanarak Şirin Ebu Akile'yi andı ve işgalcilerin Filistin bayraklarını dalgalandırmayı yasaklamasını kınadı.

İsrail rejimi askerleri cenaze törenine katılanların çıkışı sırasında onlara saldırarak halkı darpetti.

Binlerce Filistinli de şehit Şirin Ebu Akile'nin tabutunu taşırken milli sloganlar atarak ve Filistin bayraklarını dalgalandırarak hastaneden çıkmaya çalıştı.

Buna rağmen emniyet güçleri barut kullanarak ve halkı darpederek hastane avlusuna saldırdı ve yas tutan kişileri geri çevirdi.

Filistin Kızılayı da yaptığı yazılı açıklamada, onlarca Filistinlinin İsrail polisinin Fransz Hastanesine saldırısında yaralandığı bildirdi.

İsrail polisi sadece birkaç kişiye tabutla birlikte dışarı çıkmaya ve cesedi eski kente araç ile götürmeye izin verdi.

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