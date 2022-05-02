İran'ın İHA gücü İsrail rejimini çaresiz hale getirmiştir

İRNA'ya konuşan İslami Şura Meclisi milletvekili Ebuturabi, ''İran İslam Cumhuriyeti dünyanın ilk 4 İHA gücü arasında yer alıyor ve bu güç, yerli üretime dayanarak elde edildiği için düşmanların ambargo uygulaması ile sorun oluşturmaz'' diye belirtti.

Ülkemiz 59 tür İHA'nın üretildiğine dikkati çeken Ebuturabi, bir türün 4 bin kilometre meznilli olduğunu kaydetti.

İHA üretimindeki kendi lendine yeterliliğin İran'ın savaş uçağı ihtiyacının giderilmesinde büyük rol oynadığını dile getiren milletvekili, ''İran İHA üreterek savaş uçağına ihtiyacını elde etmiş gibidir ve İHA'larımızın her biri, birer savaş uçağı gibi işlev görebilir'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın İHA başarısının örneğinin Direniş Cephesi bağlamında öne çıktığını söyleyen Ebuturabi, ''İki İHA'mızın İsrail rejiminin hava sahasına girmesi, onları telaşa kaptırdı, öyle ki bu iki İHA'mız için 41 savaş uçağını havalandırdılar'' diye konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi, İranofobi politikalarının devamında son günlerde İran karşıtı bir yasa tasarısına imza atarak İran'ın İHA programını baltalamaya çalışıyor. SIDA adlı bu yasa tasarısının kanuna dönüşmesi için ABD Başkanı ile Sena'nın onay vermesi gerekiyor.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish