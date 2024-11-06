İran ve Pakistan, terör grupları ile İsrail rejiminin yakın ilişkisi konusunda hemfikir

Irakçi, bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’a yaptığı ziyareti tamamladıktan sonra gazetecilere verdiği demeçte, iki ülkenin terörizme karşı ortak mücadele kararlılığına dikkat çekerek, “Bu ziyarette bölge meseleleri, Afganistan ve terörizmle ortak mücadele gerekliliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Bakan, Pakistanlı yetkililerin de aynı endişeyi paylaştığını belirterek, iki ülkenin bu terör gruplarına karşı eylemlerini artırma kararı aldığını söyledi. Ayrıca Irakçi, İran ve Pakistan'ın bölgesel konularda uyumlu ve yakın bir duruş sergilediğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı, İsrail rejiminin Pakistan kamuoyunda geniş çapta tepkiyle karşılandığını vurgulayarak, Pakistan halkı ve medyasının İsrail rejiminin saldırı ve suçlarına karşı güçlü bir tepki gösterdiğini belirtti.

Irakçi, İsrail rejiminin saldırılarını durdurma hedefi doğrultusunda, İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformlarda daha kararlı adımlar atma konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.