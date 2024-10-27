İran, Siyonist rejimin saldırısına yanıt verme hakkını saklı tutuyor

Siyonist rejimin bazı askeri merkezlere yönelik saldırısının ardından Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanına acil bir Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlenmesi ve bu saldırının güçlü bir şekilde kınanması için bir mektup gönderdi.

Irakçi, mektubunda Siyonist rejimin bu eyleminin İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın zor kullanmayı yasaklayan 2. maddesinin 4. bendine aykırı olduğunu belirterek bu eylemi şiddetle kınadı.

Mektupta ayrıca, Gazze’deki soykırım ve Lübnan’daki savaş kışkırtmalarının bir devamı olan bu saldırgan eylemin uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu ve bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanı, mektubunun bir diğer bölümünde, saldırı sırasında atılan füzelerin büyük kısmının İran savunma sistemleri tarafından engellendiğini; ancak buna rağmen, Siyonist rejimin bu saldırısının hedef alınan noktalarda hasara ve daha da önemlisi İran Silahlı Kuvvetleri mensubu dört askerin şehit olmasına yol açtığını belirtti.

Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine ve uluslararası hukuk çerçevesine dayanarak bu suç teşkil eden saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.