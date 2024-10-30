Irakçi: Siyonist rejim son saldırılarda Irak'ın yanı sıra diğer ülkelerin hava sahalarını da kullandı

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, 30 Ekim Çarşamba sabahı, bakanlar kurulunun oturum aralarında gazetecilere hitaben "Geçtiğimiz bir ay boyunca, hem cumhurbaşkanı düzeyinde farklı ülke başkanlarıyla yapılan görüşmelerde, hem de bizzat bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığım gezilerde ve temaslar neticesinde üleknin dış politikası yoğun etkileşim ve istişarelerle ilgilendi." dedi

Bakan Irakçi sözlerinin devamında "Bu diplomatik etkileşimler, Siyonist rejimin saldırılarına ve saldırganlığına, Gazze ve Lübnan'da işlenen suçlara karşı bölgenin ve uluslararası toplumun tek bir ses oluşturmasında iyi bir rol oynadı ve durumun kontrol altına alınmasında ve gerilimin artmasının engellenmesinde de bunun etkisi olduğunu düşünüyorum." ifadesinin altını çizdi.13:26