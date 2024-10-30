Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, 30 Ekim Çarşamba sabahı, bakanlar kurulunun oturum aralarında gazetecilere hitaben "Geçtiğimiz bir ay boyunca, hem cumhurbaşkanı düzeyinde farklı ülke başkanlarıyla yapılan görüşmelerde, hem de bizzat bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığım gezilerde ve temaslar neticesinde üleknin dış politikası yoğun etkileşim ve istişarelerle ilgilendi." dedi
Bakan Irakçi sözlerinin devamında "Bu diplomatik etkileşimler, Siyonist rejimin saldırılarına ve saldırganlığına, Gazze ve Lübnan'da işlenen suçlara karşı bölgenin ve uluslararası toplumun tek bir ses oluşturmasında iyi bir rol oynadı ve durumun kontrol altına alınmasında ve gerilimin artmasının engellenmesinde de bunun etkisi olduğunu düşünüyorum." ifadesinin altını çizdi.13:26
Irakçi: Siyonist rejim son saldırılarda Irak'ın yanı sıra diğer ülkelerin hava sahalarını da kullandı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin bölgedeki varlığının ve askeri gücünün bir gerçek olduğunu, Siyonist savaş uçaklarının son dönemde İran'a yönelik saldırılarını ABD'nin oluşturduğu kanal üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek "Siyonist rejim, Cumartesi günkü saldırıda Irak'ın yanı sıra diğer ülkelerin hava sahalarını da kullandı." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, 30 Ekim Çarşamba sabahı, bakanlar kurulunun oturum aralarında gazetecilere hitaben "Geçtiğimiz bir ay boyunca, hem cumhurbaşkanı düzeyinde farklı ülke başkanlarıyla yapılan görüşmelerde, hem de bizzat bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığım gezilerde ve temaslar neticesinde üleknin dış politikası yoğun etkileşim ve istişarelerle ilgilendi." dedi
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