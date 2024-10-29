Irakçi: Alman pasaportu kimseye, hele bir terör suçlusuna, dokunulmazlık sağlamaz

Seyyid Abbas Irakçi sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabında "Hiçbir terörist, Almanya tarafından desteklense bile, İran’da dokunulmazlıktan yararlanamaz. İran vatandaşı Cemşid Şarmehd, bir camiye (Hüseyniye) yönelik terör saldırısının alenen ve utanmadan liderliğini üstlenmiş ve bu saldırı, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 14 masum insanın ölümüne yol açmıştır. Bu saldırıda 200’den fazla kişi yaralanmıştır. Yeterli kanıtlar mevcut ve herkesin incelemesine açıktır." ifadelerini paylaştı.

Irakçi bu paylaşımın devamında "Alman pasaportu kimseye, hele bir terör suçlusuna, dokunulmazlık sağlamaz. İkiyüzlü insan hakları sloganlarının arkasına saklanmayın, (Bayan) Annalena Baerbock. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemekten vazgeçin. Alman vatandaşlarının Saddam rejimine sağladığı kimyasal silahları unutmadık" dedi.

Irakçi ayrıca, "Hükümetiniz, İsrail rejiminin soykırımında suç ortağıdır. Almanya, Gazze’deki soykırım ve Lübnan’daki katliamlar için İsrail rejimine ölümcül silahların en büyük ikinci tedarikçisidir. Etrafınıza bakın; kendi halkınız bile kibirli insan hakları iddialarınızı alaya alıyor," ifadelerini kullandı.