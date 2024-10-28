Irakçi: Siyonist rejime destek durdurulmalı / Toprak bütünlüğümüzü savunmaktan çekinmeyiz

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Pazar gecesi İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı.

Irakçi, Siyonist rejimin İran'ın birkaç askeri ve savunma merkezine yönelik saldırgan eylemiyle ilgili İran'ın tutumunu açıklarken, Siyonist rejime askeri ve siyasi desteğin durdurulması talebinde bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin, uluslararası hukukun kabul edilen ilkeleri ve BM Tüzüğü uyarınca toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini savunma yönündeki doğal ve yasal hakkını kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'da işlenen suçlarla paralel olan İsrail rejiminin saldırgan eylemini kınamak için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı ve İsrail rejiminin liderlerini sorumlu tutmak ve Gazze ve Lübnan'daki soykırım ve cinayetlere son vermek için acil önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de bu telefon görüşmesinde bölgedeki kargaşa durumuna değinerek, gerginliğin azaltılması ve savaşın ve istikrarsızlığın yayılmasının önlenmesi yönündeki mevcut çabaların sonuçlarına ulaşmak için tüm tarafların itidalli olması gerektiğini vurguladı.