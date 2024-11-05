İran ve Pakistan'dan İsrail'e karşı ortak ve güçlü duruşa vurgu

İran Dışişleri Bakanı, Tahran'ın Siyonist rejimin aksine hiçbir zaman gerilimi tırmandırmak istemediğini, ancak Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesine göre kendisini tam olarak savunma hakkına sahip olduğunu ve İran'ın belirlediği zaman ve duruma göre Siyonist rejimin bu saldırganlığına karşılık vereceğini vurgulayarak "Gazze ve Lübnan'da Siyonistlerin vahşi doğası, saldırganlığı ve pervasız saldırıların artmasıyla daha da belirginleşti." ifadesine dikkat çekti.

Pakistanlı devlet adamlarının Siyonist rejimin saldırganlığına karşı tutumlarını takdir eden İran dışişleri bakanı "İsrail'in saldırganlık suçuna karşı Pakistan Başbakanı'nın açık ve net duruşunu takdir ediyoruz." dedi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed Ishak Dar, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı işlediği saldırgan suçlarını kınayarak, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki yasadışı eylemlerine karşı Tahran ve İslamabad'ın güçlü tutumunu vurguladığı açıklamasında "Tahran'ın İslamabad'ın BRICS örgütüne üyeliğine verdiği desteği takdir ediyoruz." ifadesine dikkat çekti.