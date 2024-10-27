Irakçi: ABD'nin İsrail rejiminin bölgedeki gerginlik yaratma çabalarına katılımı tamamen aşikardır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün sabah bir televizyon röportajında “Dünden (Cumartesi) bu yana farklı ülkelerden sürekli mesajlar alıyoruz, yayımlanan açıklamalar ve bölge içinden ve uluslararası alandan gelen tepkiler gerçekten dikkate değer.” açıklamasında bulundu.

Irakçi açıklamalarının devamında "Dün gece Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne bir mektup yazdım ve İran toprağına yapılan bu saldırı ve tacizi gündeme getirdik, ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplantıya çağrılmasını talep ettik. ABD ve diğer bazı ülkelerin varlığında, Güvenlik Konseyi’nden bu rejimin suçlarını önlemeye yönelik bir karar çıkmasını beklemiyoruz ancak yine de görevimizi yerine getirdik." dedi.

"ABD olmadan İsrail'in bölgedeki operasyonlarda gücü yoktur; sadece İran’a karşı değil, Gazze, Lübnan ve diğer yerlerde yapılan operasyonlarda da durum böyledir. Tüm bu vakalarda ABD'nin siyasi desteği ile hareket edilmiştir, bu da uluslararası forumlarda İsrail rejimi aleyhine en küçük bir açıklamanın bile yapılmasına engel olmuştur," diye belirtten Irakçi, "Önceki geceki operasyonla ilgili olarak, ABD'nin katılımı bizim için tamamen nettir; en azından bir hava koridoru sağladılar ve daha önceden gönderilen savunma ekipmanları bu operasyonun bir parçası olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, ABD'nin İsrail Rejimi'nin suçlarına ve bölgedeki gerginlik yaratma çabalarına katılımı tamamen aşikardır. ABD, bu sorumlulukta ortak durumundadır" diye ekledi.