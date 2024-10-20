Erdoğan: İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki katliamlarını anlatmakta kelimeler çaresiz kalıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in haydut bir güç olduğuna dikkat çekerek "Son bir yıldır Gazze'de süren, geçen ay Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta artık kelimeler çaresiz kalıyor. Çoğu çocuk ve kadın 50 bin masum insan tüm dünyanın gözleri önünde katledildi. 100 bini aşkın yaralı var. Gazze'de yaklaşık 2 milyon, Lübnan'da 1 milyondan fazla insan evini, barkını, yıllardır yaşadığı toprakları terk etmek zorunda bırakıldı. Netanyahu denilen gözü dönmüş bir caninin elinde Amerika'sı, Avrupa'sı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adeta oyuncak olmuş durumda. 20 bin çocuk öldü. Bir tanesi çıkıp 'bu alçaklıktır' diyemedi. On binlerce kadın öldü, kadın hakları kuruluşlarının gıkı dahi çıkmadı. 175 gazeteci öldü, uluslararası medyanın umurunda dahi olmadı."dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında "Geçtiğimiz günlerde şehit düşen Hamas Lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum." derken soykırım çetesine karşı Filistin halkının onur ve özgürlük mücadelesinde Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması toplantılarının üçüncü turuna katılmak üzere 18 Ekim Cuma sabahı İstanbul'a gitmiş ve

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yayınladığı mesajda Bakan Irakçi ile Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye değinerek "İran Dışişleri Bakanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımının durdurulması vurgulandı." ifadelerini paylaşmıştı.