26 Eki 2024 17:15
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News ID: 85640037
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Brucerdi: İran'ın savunma gücü Siyonist rejimi küçük düşürdü, İran'ın cevap hakkı saklıdır

26 Eki 2024 17:15
News ID: 85640037
Brucerdi: İran'ın savunma gücü Siyonist rejimi küçük düşürdü, İran'ın cevap hakkı saklıdır

Tahran,İRNA-İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısının ülke topraklarının açık ihlali olduğunu ve yanıt hakkının İslam Cumhuriyeti nezdinde saklı olduğunu belirterek "Ülkenin hava savunması bu saldırganlığa karşı büyük bir güç gösterisi yaptı ve İslam Cumhuriyeti'nin otoritesini Siyonist rejime ve onun destekçisi ABD'ye göstererek bu rejimi küçük düşürdü." açıklamasında bulundu.

Alaeddin Brucerdi İRNA'nın muhabirine verdiği röportajda İsrail rejiminin bugün sabah erken saatlerde İran'ın bazı mevzilerine düzenlediği saldırılara işaretle "Siyonist rejim, İran'ın daha önce gerçekleştirdiği Gerçek Vaat 1 ve 2 operasyonunun yenilgisini kabullenmiş olduğundan, mağlup olan güçlerine moral vermek amacıyla son operasyonu İran İslam Cumhuriyeti'nin mevzilerine yönelik gerçekleştirdi." ifadesine dikkat çekti.

Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun üyesi, Siyonist rejimin bu eylemiyle ciddi bir hesap hatası yaptığını belirterek "Bu saldırıya karşı ülkenin hava savunması büyük bir güç gösterisi yaparak İslam Cumhuriyeti'nin otoritesini Siyonist rejime ve onun destekçisi ABD'ye göstererek bu rejimi küçük düşürdü." vurgusunda bulundu.

Burucerdi Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısının ülke topraklarının açık ihlali olduğunu ve karşılık hakkının İslam Cumhuriyeti nezdinde saklı olduğunu belirterek bu saldırının bu rejime hiçbir şey kazandırmadığına işaretle "Özellikle Siyonist rejimin liderleri bu saldırıyı kendi sığınaklarından yönetmiş, bundan önce de işgal altındaki bölgelerdeki halk, İslam Cumhuriyeti'nin tepkisinden korktuğu için son geceyi sığınakta geçirmeye teşvik edilmişti." ifadesinin de altını çizdi.

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