15 Eki 2024 14:39
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News ID: 85628750
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Bekaî: "Cezasız kalma” güvencesi Siyonist rejimi cesaretlendiriyor

15 Eki 2024 14:39
News ID: 85628750
Bekaî: "Cezasız kalma” güvencesi Siyonist rejimi cesaretlendiriyor

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakaei Bekaî, Siyonist rejimin Gazze’deki El-Aksa Şehitleri Hastanesi’ne düzenlediği saldırıyı kınadı ve bu saldırıyı savaş suçu örneği ve Filistinlilere yönelik soykırım planının bir parçası olarak nitelendirirken Siyonist rejimin cezasız kalma güvencesinin Gazze ve Lübnan’da işlediği suçların devam etmesinde önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Bekaî, uluslararası hukuka göre özellikle hastaneler ve sağlık merkezlerine yönelik saldırıların yasak olduğunu hatırlatarak, Siyonist rejimin hastanelere, hastalara, yaralılara ve sağlık çalışanlarına yönelik kasıtlı saldırılarının savaş suçu sayılacak nitelikte olduğunu ifade etti.

Ayrıca, bu rejimin özellikle ABD ve İngiltere gibi destekçilerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil her türlü uluslararası girişimi engellemesini kınayan Bekaî “cezasız kalma” güvencesinin İsrail’i cesaretlendirdiğini ve Gazze ile Lübnan’da suçlarını sürdürmesine yol açtığını belirterek, rejim destekçilerinin ahlaki ve uluslararası sorumluluk taşıdığını vurguladı.

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