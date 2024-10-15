Bekaî: "Cezasız kalma” güvencesi Siyonist rejimi cesaretlendiriyor

Bekaî, uluslararası hukuka göre özellikle hastaneler ve sağlık merkezlerine yönelik saldırıların yasak olduğunu hatırlatarak, Siyonist rejimin hastanelere, hastalara, yaralılara ve sağlık çalışanlarına yönelik kasıtlı saldırılarının savaş suçu sayılacak nitelikte olduğunu ifade etti.

Ayrıca, bu rejimin özellikle ABD ve İngiltere gibi destekçilerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil her türlü uluslararası girişimi engellemesini kınayan Bekaî “cezasız kalma” güvencesinin İsrail’i cesaretlendirdiğini ve Gazze ile Lübnan’da suçlarını sürdürmesine yol açtığını belirterek, rejim destekçilerinin ahlaki ve uluslararası sorumluluk taşıdığını vurguladı.