Seyyid Abbas Irakçi, 18 Ekim Cuma günü İstanbul'da düzenlenen Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması toplantısının oturum aralarında NTV'ye verdiği röportajda "İsrail, Amerika olmadan Gazze'de ve Lübnan'da suç işleyemez. Orada kullanılan silahların tamamı Amerika tarafından sağlanıyor." ifadesine dikkat çekerek "Bizim için Amerika, Siyonistlerin müttefikidir ve bölgede büyük çaplı bir savaşın yaşandığı takdirde ABD de bu savaşın içine sürüklenir ve biz bunu hiç istemiyoruz." vurgusunda bulundu.
Irakçi ayrıca "İran'a yönelik herhangi bir saldırı bizim için kırmızı çizgiyi geçmek anlamına geliyor. Böyle bir saldırıyı cevapsız bırakmayacağız. İran'ın nükleer tesislerine yönelik herhangi bir saldırı veya benzeri saldırıya gereken yanıt verilecektir. İsrail'deki tüm hedefleri belirledik, İsrail İran'a karşı herhangi bir saldırıya orantılı karşılık alacaktır."diye ekledi.
İsrail'deki tüm hedefleri belirledik / her türlü saldırıya karşılık vereceğiz
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı "İsrail'deki tüm hedefleri belirledik; İran'a yönelik herhangi bir saldırı bizim için kırmızı çizgiyi geçmek anlamına geliyor. Böyle bir saldırıyı cevapsız bırakmayacağız. İran'ın nükleer tesislerine yönelik herhangi bir saldırı veya benzeri saldırıya gereken yanıt verilecektir." açıklamasında bulundu.
Seyyid Abbas Irakçi, 18 Ekim Cuma günü İstanbul'da düzenlenen Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması toplantısının oturum aralarında NTV'ye verdiği röportajda "İsrail, Amerika olmadan Gazze'de ve Lübnan'da suç işleyemez. Orada kullanılan silahların tamamı Amerika tarafından sağlanıyor." ifadesine dikkat çekerek "Bizim için Amerika, Siyonistlerin müttefikidir ve bölgede büyük çaplı bir savaşın yaşandığı takdirde ABD de bu savaşın içine sürüklenir ve biz bunu hiç istemiyoruz." vurgusunda bulundu.
İlgili haberler
-
Irakçi: Diplomatik istişareler cumhurbaşkanının Kazan ziyaretiyle daha yüksek bir seviyeye ulaşacak
Tahran,İRNA- İran Dışişleri Bakanı "Bölgede barış, istikrar ve sürdürülebilir güvenliğin sağlanması…
-
İki devletli çözüm, bölgede kalıcı barışı sağlamayacaktır
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı, iki devletli çözümün bölgede kalıcı bir barışı sağlamayacağını…
-
İran ve Türkiye'den Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımı durdurma vurgusu
Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Seyyid Abbas Irakçi'nin Cumhurbaşkanı…
yorumunuz