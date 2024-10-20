20 Eki 2024 15:55
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News ID: 85633851
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İsrail'deki tüm hedefleri belirledik / her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

20 Eki 2024 15:55
News ID: 85633851
İsrail'deki tüm hedefleri belirledik / her türlü saldırıya karşılık vereceğiz

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı "İsrail'deki tüm hedefleri belirledik; İran'a yönelik herhangi bir saldırı bizim için kırmızı çizgiyi geçmek anlamına geliyor. Böyle bir saldırıyı cevapsız bırakmayacağız. İran'ın nükleer tesislerine yönelik herhangi bir saldırı veya benzeri saldırıya gereken yanıt verilecektir." açıklamasında bulundu.

Seyyid Abbas Irakçi, 18 Ekim Cuma günü İstanbul'da düzenlenen Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması toplantısının oturum aralarında NTV'ye verdiği röportajda "İsrail, Amerika olmadan Gazze'de ve Lübnan'da suç işleyemez. Orada kullanılan silahların tamamı Amerika tarafından sağlanıyor." ifadesine dikkat çekerek "Bizim için Amerika, Siyonistlerin müttefikidir ve bölgede büyük çaplı bir savaşın yaşandığı takdirde ABD de bu savaşın içine sürüklenir ve biz bunu hiç istemiyoruz." vurgusunda bulundu.
Irakçi ayrıca "İran'a yönelik herhangi bir saldırı bizim için kırmızı çizgiyi geçmek anlamına geliyor. Böyle bir saldırıyı cevapsız bırakmayacağız. İran'ın nükleer tesislerine yönelik herhangi bir saldırı veya benzeri saldırıya gereken yanıt verilecektir. İsrail'deki tüm hedefleri belirledik, İsrail İran'a karşı herhangi bir saldırıya orantılı karşılık alacaktır."diye ekledi.

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