İsrail’in İran’a Hava Saldırısına Farklı Ülkelerin Tepkisi Ne Oldu

İsrail rejimi gece saatlerinde İran İslam Cumhuriyeti topraklarında bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



İran hava savunma sistemleri saldırının ilk anından itibaren devreye girerek benzersiz bir savunma başarısı sergileyerek İsrail rejiminin saldırılarını büyük oranda püskürttü.



Siyonist İsrail rejimi medyasında dahi alay konusu haline gelen söz konusu başarısız saldırı, farklı ülkelerdeki sosyal medya kullanıcıları tarafından “İsrail’in utancı”, “İsrail’in rezaleti”, “Güçsüz İsrail” vb. anahtar kelimeleriyle tanımlandı.



Saldırının hemen ardından farklı ülkelerin ve siyasi hareketlerin bu saldırıya ilişkin açıklamaları gelmeye başladı.

Hamas İran’ın İsrail’in Saldırılarına Karşı Savunmasını Övdü

el-Meyadin haber sitesinin aktardığına göre Hamas yayınladığı bir bildiride “Siyonist İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı saldırısını şiddetle kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

Hamas’ın yayınladığı bildirinin devamında şu ifadeler yer aldı:



“Siyonist İsrail rejiminin saldırganlığı karşısında İran ile birlik mesajı veriyoruz. Biz İran’ın yanında duruyoruz. Bu ülkeyi halkının ve liderliğinin Filistin’i desteklemek konusundaki cesur tutumlarından dolayı minnettarlığımızı ifade ediyoruz.”



Hamas bildirinin sonunda Siyonist İsrail rejiminin İran’a karşı hava saldırısındaki hedeflerine ulaşamadığını belirterek “İran kendi milleti ve bölge milletlerini Siyonist düşmanın cinayetlerine karşı savunma ve caydırıcılık gücü açısından varlığını ve konumunu daha çok sağlamlaştırdı.” İfadesine yer verildi.

Pakistan: İran’ın Yanındayız

Siyonist İsrail rejiminin İran’a karşı başarısız hava saldırılarından kısa bir süre sonra saldırıya tepki gösteren ilk ülkelerden biri Pakistan oldu.



Pakistan Parlamento Başkanı Serdar Ayaz Sadık yayınladığı bildiride “Siyonist İsrail rejiminin askeri hırsları ve saldırgan yaklaşımları bölgemizin barışı ve güvenliği için ciddi bir tehdittir.” İfadelerini kullandı.





Pakistan Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı bir bildiride İsrail’in İran’a düzenlemiş olduğu hava saldırılarının uluslararası kanunların açıkça ihlali olduğunu ifade ederek “Pakistan devleti, İsrail’i bölgede giderek artan şiddetin ve yayılmakta olan çatışmaların tek sorumlusu olarak görüyor.” açıklamasında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ise X hesabından yayınladığı bir paylaşımda “Pakistan Siyonist İsrail rejiminin saldırılarını şiddetle kınıyor, barış ve istikrar adına İran İslam Cumhuriyeti ve diğer komşularının yanında durduğunu ilan ediyor.” dedi.

Katar İsrail’in Saldırılarını Şiddetle Kınadığını Duyurdu

Katar Dışişleri Bakanlığı Siyonist İsrail rejiminin İran’a karşı saldırılarını şiddetle kınadığını açıklayıp bu saldırıların açıkça uluslararası kanunların ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Katar bölgenin güvenliği ve istikrarının tehlikeye atılmaması gerektiğini vurgulayarak Gazze ve Lübnan’a karşı saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu.

Irak İsrail’i Kınayıp İran’ın Yanında Olduğunu Vurguladı

Irak Hükumet Sözcüsü Basim el-Evadi yaptığı bir açıklamada Siyonist İsrail rejiminin saldırılarını şiddetle kınayarak “Irak bundan önce uluslararası toplumun Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına, Lübnan’a ve Suriye’ye karşı saldırıları ve aynı zamanda İran’a yapılan saldırıların doğuracağı tehlikeli sonuçlar konusunda uyarıda bulunmuştu.” ifadelerini kullandı.

Iraklı yetkili açıklamasında “En şiddetli ifadelerle, en açık biçimde bu saldırıyı kınıyoruz ve İran İslam Cumhuriyeti’nin yanında olduğumuzun altını çiziyoruz.” dedi.

Yemen: İsrail’in İran’a Karşı Saldırısı Tüm Bölgeye Yapılmış Bir Saldırıdır

Yemen hükumeti yaptığı açıklamada İsrail’in İran’a düzenlemiş olduğu saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.





Bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi:

“Biz İran milleti ve devletinin yanındayız. Onlar Filistin ve Lübnan halklarının haklarını savundukları için saldırıya uğradılar. İran’ın Filistin meselesindeki tutumu herkes için açıktır. İran’ın Siyonist işgalcilerin karşısındaki direnişe verdiği destek bütün bölge milletleri için bir umut ışığıdır.”

“Siyonist rejimin İran’a saldırısı, rejimin vahşice işlemiş olduğu cinayetlerden dikkatleri dağıtmak için yapmış olduğu başarısız bir saldırıdır. Bu saldırı aynı zamanda direniş eksenini zayıflatmak için gerçekleşmiş faydasız bir çabadır. İslam ümmetinden bu saldırı karşısında tek bir safta birlikte yer almalarını istiyoruz; bu saldırı bir tek İran’a değil, tüm bölgeye karşı yapılmış bir saldırıdır.”

Malezya Siyonist Rejimin Saldırısını Şiddetle Kınadı

Malezya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride şu ifadelere yer verdi:



“Biz Siyonist İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı saldırısını kınıyoruz ve bu saldırıyı uluslararası kanunların açıkça ihlali, bölgenin istikrarı için ciddi bir tehdit olarak görüyoruz.”



Malezya Dışişleri Bakanlığı İsrail’in buna benzer eylemlerinin devamı durumunda daha büyük krizlerle karşı karşıya kalınacağına yönelik uyarıda bulundu.

Ürdün: İsrail’in İran’a Karşı Saldırısı Uluslararası Kanunları İhlal Etti

Ürdün Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride Siyonist İsrail rejiminin İran’a karşı hava saldırılarını uluslararası kanunların ihlali olarak nitelendirerek şu açıklama bulundu:

“Bu yasa dışı saldırı bölgedeki şiddeti artıracak tehlikeli bir adımdı. Bölgenin ve dünyanın güvenliği ve istikrarını tehdit eden çatışmaların yaşanması konusunda uyarıda bulunuyoruz. Uluslararası toplum görevini yerine getirsin ve hemen Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’a karşı saldırıların durdurulması için gerekli adımları atsın.”

Kuveyt: İsrail’in İran’a Saldırısı Bölgenin Güvenliğini Tehlikeye Atıyor

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı resmi bir bildiride Siyonist İsrail rejiminin İran’a karşı hava saldırısını şiddetle kınayarak “Bu saldırı İsrail rejiminin ülkelerin egemenliğini ihlal ederek kaos yaratma politikası benimsediğini gösteriyor. Siyonist rejim bu saldırılarla bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor.” Açıklamasında bulundu.

BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Umman ve Türkiye de Saldırıları Kınadı

BAE Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride Siyonist İsrail rejiminin İran’a karşı hava saldırısını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride İsrail’in İran’a karşı saldırılarını kınayarak anlaşmazlıkların diplomatik çözüm yollarıyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da bir bildiride Siyonist İsrail rejiminin İran’a karşı saldırılarını şiddetle kınayarak söz konusu saldırıyı uluslararası kanunların açıkça ihlali olarak nitelendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı bildiride “Sonuncusu İsrail’in İran’a saldırısı olan Ortadoğu’daki gerginlikleri yakından takip ediyoruz. Bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden her eylemi kınıyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı bildiride Siyonist İsrail rejiminin saldırısını şiddetle kınadıklarını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın devamında “Bu saldırı, İran egemenliğinin ihlali ve uluslararası yasaların açıkça çiğnenmesi anlamına gelmektedir.” açıklamasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir bildiride Siyonist İsrail rejiminin İran’a saldırısını şiddetle kınadıklarını açıkladı.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



“İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.”

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